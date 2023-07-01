ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أغاني التراث الواحاتي تُزين احتفالات ثقافة الوادي الجديد بذكرى 30 يونيو (صور)

احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة

شهدت حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة بالوادي الجديد، أمس الجمعة، عددا من الفعاليات الفنية التي أقامها فرع ثقافة الوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣-  احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، لقصر ثقافة الخارجة، وقدمت به مجموعة من الفنون التراثية الواحاتية الراقصة منها الخزام، وفقرة التنورة، من تدريب الكابتن محمد عبد الله.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علي السيد عرضا فنيا ومجموعة من الأغاني الوطنية منها أغنية "تعيشي يا بلدي لناهد إبراهيم، وأغنية "أحلى بلد بلدى" لأحمد منصور، وأغنية "حبك أصيل" لجونير أنسي، وأغنية "مصر يا أم الدنيا" لناهد إبراهيم ومحمود عبد الحليم، وأغنية "وقف الخلق" للمجموعة.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتضمنت أيضا أمسية شعرية أقامها نادي أدب قصر ثقافة الخارجة شارك فيها مجموعة من الشعراء بإلقاء العديد من القصائد الوطنية في حب مصر، منهم حسين عبد المنعم، قصيدة "آنساتي سادتي"، بلاش ندالة، وسعاد العقاطي "في حبك يا مصر"، ونسمة مختار.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة، وقدموا به العديد من الفقرات من التراث الشعبي الواحاتي.

81FC0F54-E0BC-4405-83FA-40037416CBEE
81FC0F54-E0BC-4405-83FA-40037416CBEE
A4D0CAC3-FDC4-45C1-B82D-58F39B6F2018
A4D0CAC3-FDC4-45C1-B82D-58F39B6F2018
6B190E6B-774A-4C94-892B-0FD72DE8D8E6
6B190E6B-774A-4C94-892B-0FD72DE8D8E6
7F446354-70AD-4120-BB58-B3BE59AE4458
7F446354-70AD-4120-BB58-B3BE59AE4458
احتفالات قصور الثقافة ٣٠ يونيو التراث الواحاتي الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنون التراثية القومية للفنون الشعبية حديقة ٣٠ يونيو ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية فرقة الموسيقى العربية مكتبة الطفل

الأكثر قراءة

حفيد عادل إمام الأكبر يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى (صور)

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

6 مصابين بحادث تصادم في الفيوم

ضبط 55 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 58730 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وزير المالية: إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة بـ51.5 مليار جنيه دون محاكم

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": جميع أوراق وسجلات "وادى النطرون" تعرضت للحرق فى 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل