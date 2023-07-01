أغاني التراث الواحاتي تُزين احتفالات ثقافة الوادي الجديد بذكرى 30 يونيو (صور)

شهدت حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة بالوادي الجديد، أمس الجمعة، عددا من الفعاليات الفنية التي أقامها فرع ثقافة الوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣- احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، لقصر ثقافة الخارجة، وقدمت به مجموعة من الفنون التراثية الواحاتية الراقصة منها الخزام، وفقرة التنورة، من تدريب الكابتن محمد عبد الله.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علي السيد عرضا فنيا ومجموعة من الأغاني الوطنية منها أغنية "تعيشي يا بلدي لناهد إبراهيم، وأغنية "أحلى بلد بلدى" لأحمد منصور، وأغنية "حبك أصيل" لجونير أنسي، وأغنية "مصر يا أم الدنيا" لناهد إبراهيم ومحمود عبد الحليم، وأغنية "وقف الخلق" للمجموعة.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتضمنت أيضا أمسية شعرية أقامها نادي أدب قصر ثقافة الخارجة شارك فيها مجموعة من الشعراء بإلقاء العديد من القصائد الوطنية في حب مصر، منهم حسين عبد المنعم، قصيدة "آنساتي سادتي"، بلاش ندالة، وسعاد العقاطي "في حبك يا مصر"، ونسمة مختار.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة، وقدموا به العديد من الفقرات من التراث الشعبي الواحاتي.

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