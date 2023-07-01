آراء المواطنين فى الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو (فيديو)

رصدت قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، آراء المواطنين في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

قالت مواطنة: "البلد اتطورت كتير وبقى فيها تغيير كبير بالنسبة للأمن والأمان، وأصبح الوضع مستقرا تمامًا"، معقبة: "ربنا معانا ومع الرئيس السيسي إن الوضع يتحسن أفضل".

وقالت مواطنة أخرى: نشهد تطورا ملحوظا لدور المرأة في المجتمع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث أصبحت المرأة تتقلد منصب محافظ ووزيرة وسفيرة وغيرهما، وأيضًا حق المرأة في قوانين الدولة.

وقال مواطن: الطرق كويسة ومبقاش فيه حوادث، والدنيا بتتطور وأصبحت أمان، ومفيش سرقة وتسيب.

الجامعات كأنك بتتعلم بره مصر

فيما قالت مواطنة أخرى: الجامعات كأنك بتتعلم بره مصر، إضافة إلى مواجهة العشوائيات، وافتتاح أماكن جديدة جعلت الإنسان يعيش أفضل.

وقالت مواطنة أخرى: نشكر الرئيس السيسي إنه جعل المرأة تأخذ حقوقها كاملة، وأصبحت محامية وسفيرة ومأذونة ووزيرة، وأصبح لها دور في كل شيء بالمجتمع.