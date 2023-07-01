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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: مجلة جامعة القاهرة الأعلى فى معامل التأثير 10.7

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

تلقى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من وحدة التصنيفات الدولية، حيث أكد التقرير تصدر مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) كل المجلات العلمية المصرية والإفريقية بمعامل تأثير 10.7 واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1، وذلك وفقًا لبيان المجلات المصرية المدرجة في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022 والذي أعلن وجود 55 مجلة مصرية لها معامل تأثير في تصنيف كلاريفيت، منها 5 مجلات مصرية ضمن المربع الأول (Q1) لأفضل مجلات علمية. كما جاءت مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في المرتبة الخامسة بمصر بمعامل تأثير 5.2.

ولفت التقرير إلى ظهور الدوريات المصرية في قطاع العلوم الاجتماعية لأول مرة ضمن التصنيف، حيث دخلته مجلة جامعة القاهرة Review of Economics and Political Sience الصادرة عن  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) حققت إنجازات دولية متعددة منها تصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022 حيث حصلت على معامل اقتباسات (CiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مشيرًا إلى أن المجلة مصنفة في المربع الذهبي Q1 للمجلات العلمية العالمية الراقية بمعامل تأثير (Impact Factor 10.7).

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) هي مجلة متعددة التخصصات في كل العلوم التطبيقية والطبيعية، ويتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 93%، وهو ما يعني أن هيئة تحرير المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر مما أدى إلى التطور والرقى المستمر للمجلة وأدائها وجعلها من أوائل المجلات ذات التخصصات المتعددة بترتيب السابع عالميًا.

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