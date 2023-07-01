ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤسس "كتلة الحوار": ثورة 30 يونيو أنقذت الهوية المصرية وأتاحت الفرصة للبناء

المهندس باسل عادل
المهندس باسل عادل

قال المهندس باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن ثورة "30 يونيو" حققت هدفها في إنقاذ الهوية المصرية من خطر جماعة الإخوان، والحفاظ على تماسك الشعب.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن هذه الثورة، أعطت فرصة لعملية البناء والتنمية الاقتصادية، مضيفًا: "لم يكن المستوى السياسي على القدر المطلوب من الانفتاح، ولكن تفهمنا ذلك بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها الدولة، ونتمنى أن يكون الحوار الوطني بداية مبشرة لانفتاح سياسي وحياة سياسية وحزبية وبرلمانية على قدرٍ عال من الديمقراطية والحرية".

وأكد أن الدولة شهدت مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، من خلال الاهتمام بمحطات المياه والكهرباء وتطوير شبكة الطرق، فضلًا عن مشروع  العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: "يُحسب للدولة ولنتائج ثورة 30 يونيو، تطوير العلاقات الخارجية للدولة بشكل ملحوظ، وفرض وجود مؤثر لنا في المجتمع السياسي العالمي، بالإضافة إلى عملية تحرير الاقتصاد التي تأخرت كثيرًا".

الأكثر قراءة

حفيد عادل إمام الأكبر يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى (صور)

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

6 مصابين بحادث تصادم في الفيوم

ضبط 55 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 58730 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وزير المالية: إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة بـ51.5 مليار جنيه دون محاكم

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": جميع أوراق وسجلات "وادى النطرون" تعرضت للحرق فى 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل