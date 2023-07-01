مؤسس "كتلة الحوار": ثورة 30 يونيو أنقذت الهوية المصرية وأتاحت الفرصة للبناء

قال المهندس باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن ثورة "30 يونيو" حققت هدفها في إنقاذ الهوية المصرية من خطر جماعة الإخوان، والحفاظ على تماسك الشعب.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن هذه الثورة، أعطت فرصة لعملية البناء والتنمية الاقتصادية، مضيفًا: "لم يكن المستوى السياسي على القدر المطلوب من الانفتاح، ولكن تفهمنا ذلك بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها الدولة، ونتمنى أن يكون الحوار الوطني بداية مبشرة لانفتاح سياسي وحياة سياسية وحزبية وبرلمانية على قدرٍ عال من الديمقراطية والحرية".

وأكد أن الدولة شهدت مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، من خلال الاهتمام بمحطات المياه والكهرباء وتطوير شبكة الطرق، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: "يُحسب للدولة ولنتائج ثورة 30 يونيو، تطوير العلاقات الخارجية للدولة بشكل ملحوظ، وفرض وجود مؤثر لنا في المجتمع السياسي العالمي، بالإضافة إلى عملية تحرير الاقتصاد التي تأخرت كثيرًا".