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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"علامة مضيئة في تاريخنا".. مصر تحتفل بثورة الثلاثين من يونيو المجيدة (فيديو)

30 يونيو
30 يونيو

عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد احتفال المصريين بثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

 

عاشت مصر، سنوات من الإنجازات والتنمية والبناء والاستقرار، التي لولا ثورة الثلاثين من يونيو ما كانت تحققت تلك الإنجازات على أرض الواقع، وجاءت تلك الاحتفالات هذا العام في عدد من المدن الجديدة.

 

وكانت مبادرة "كلنا واحد" صاحبة الحظ الأوفر في حضور عدد كبير من المصريين، لتستفيد من تلك العروض الكبيرة داخل المطاعم والمحلات الكبرى بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة.

 

وقال مواطن: “الإنجازات التي حدثت بعد ثورة 30 يونيو كانت واضحة جدًا بعد عام 2014 حتى الآن، سواء إنجازات المرافق الأساسية أو البنية التحتية بالقاهرة والمحافظات، إضافة إلى التقدم الاقتصادي حتى عام 2019، وللأسف الظروف العالمية سواء كورونا أو حرب أوكرانيا أثرت عليها”.

 

وتابع: أعتقد أنه لولا الظروف العالمية، كنا سنشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري، وإنجازات الدولة.

 

وقالت مواطنة: “من قبل ثورة 30 يونيو، الدنيا كانت ماشية على نمط معين، لكن دلوقتي الناس بقت بتفكر اقتصاديًا أكتر، والناس بقت عايزة تشتغل وتعيش”.

 

30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

 

وتعد ثورة الثلاثين من يونيو، ثورة شعب وعلامة مضيئة في تاريخ الدولة حيث أعادت لمصر مكانتها إقيليمًا وعالميًا، وحققت نجاحات عديدة في كافة المجالات.

 

وقال مواطن: “الحمد لله مصر فيها سياحة كويسة حاليًا، وفيها تطور اقتصادي كبير في مجال المعمار، حيث تم افتتاح العديد من المدن الجديدة، منها التجمع وأكتوبر والشيخ زايد والجلالة والساحل والعلمين، بجانب الاستثمارات التي تبلغ المليارات”.

ثورة الثلاثين من يونيو ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة مصر تحتفل علامة مضيئة تاريخنا

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