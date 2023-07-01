"العيد أحلى" تواصل برامجها الترفيهية بمراكز شباب كفر الشيخ

تواصل مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ، تقديم برامجها الترفيهية والألعاب والعروض الفنية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وفق خطة مُسبقة أعدّتها الهيئات الشبابية لإدخال الفرحة على الصغار والكبار بالقرى والمدن على مستوى المحافظة بالمجان، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب كـ "مراكز خدمة مجتمعية".

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار ثلاث أيام ماضية من عمر المبادرة، ما يقرب من 124 ألف مواطن من مختلف أنحاء القرى والمدن مع اختلاف أعمارهم، موجهًا الشكر لفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وفريق عمل المديرية وغرفة العمليات الذين واصلوا العمل منذ الاجتماع التحضيري وتجهيزات صلاة العيد التي استقبلت فيها 26 ساحة بمركز شباب ونادي رياضي ما يقرب من 50 ألف مصلى ومتابعة تنفيذ الفعاليات أولًا بأول.

وأشار محروس، إلى اهتمام وسائل الإعلام المختلفة، ببرامج وفعاليات المبادرة بمراكز شباب "حياة كريمة" بقرى مطوبس، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

كما أكد أن المديرية أعلنت قبيل إنطلاق المبادرة عن مسابقة داخلية، شكلت لها لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب، لاختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذي يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، والنشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، واختيار جودة الصور والفيديوهات، والابتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، والاستغلال الأمثل لموارد المركز.