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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023

الكنيسة
الكنيسة

تختتم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في 12 يوليو 2023، صوم الرسل والذي بدأ في يونيو الجاري واستمر لمده 37 يومًا.

وتنظم إيبارشيات الكنيسة صلوات القداسات في ختام صوم الرسل، والذي تختتم فعالياته بالاحتفال بعيد الرسوليين القديس بطرس وبولس.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، وعقب انتهاء صوم الرسل تبدأ الأديرة التي أغلقت أبوابها خلال فترة الصوم بفتح أبوابها أمام الأقباط بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم الرسل.

عيد الرسل 

يقع عيد الرسل فى 5 أبيب، والذي يوافق عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس ويُصلى فيه بالطقس السنوى.
 

وخلال عيد الرسل تُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب»، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه كرمز للاغتسال من الخطية.

يُصلى لقان عيد الرسل بعد رفع بخور باكر فى مكان عمل اللقان.

اللقان


هو كلمة سريانية معناها الحوض و هو عبارة عن إناء من الرخام أو الحجر يوضع فى الخورس الثالث بالكنيسة.
ويصلى الكاهن على الماء الذى يملأ به هذا الإناء ليجعل منه قوة للشفاء والتقديس.


وتهدف الكنيسة من طقس اللقان أن تتذكر معمودية الرب يسوع  ممارسة لفضيلة الاتضاع مثلما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه فى يوم خميس العهد.

 

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