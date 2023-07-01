استشاري أمراض باطنة: تناول اللحوم الحمراء يؤدي لكثير من المشاكل الصحية

يحتفل المواطنون من كل مكان بمحافظات مصر بعيد الأضحى المبارك لعام 2023، من خلال ممارسة الطقوس الدينية من كل عام، وأبرزها صلاة العيد مع الأهل والأقارب وصك الأضحية وتوزيعها على الجيران والفقراء والمساكين.

ويعرف أن صك الأضحية من إحدى العلامات المميزة لعيد الأضحى، فمنذ طرح فكرة صك الأضحية وتعتبر الأضحية إحدى الشعائر الخاصة بعيد الأضحى، وفي تلك الفترة يكثر البعض من تناول اللحوم الحمراء التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، حيث يتم تناولها بشكل فوضوي مما يؤدي إلى حدوث مشاكل عدة في النهاية خاصة بالمعدة.

تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية

وعلق الدكتور مؤمن رمضان، استشاري أمراض باطنة والقلب والأوعية الدموية، لا خلاف على احتياج جسم الإنسان للبروتين الحيواني لصحة الإنسان والتمثيل الغذائي، ولكن الإفراط في أكل اللحوم الحمراء في عيد الأضحى قد يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية.

وأضاف الدكتور مؤمن رمضان، خلال حديثه لـ“الدستور”، أن هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان إذا أفرط في أكل الكثير من اللحوم الحمراء ومن أبرز تلك الأمراض صعوبة الهضم والحساس بالمسلك لعدم احتوائها علي الألياف، ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليسترول وتأثيرها علي القلب والشرايين، والإصابة بأمراض الكلى لاحتوائها على البيورينيات التي تتحول إلى حمض اليوريك مسببة حصوات الكلى ومرض النقرس، زيادة الوزن لاحتوائها على دهون، وهناك أيضًا تأثير سلبي على البشرة والشعر لعدم احتوائها على الكولاجين المفيد لصحة البشرة والشعر.

ونصح المواطنين بعدم الإفراط في أكل اللحوم الحمراء خصوصًا مرضى القلب لاحتوائها العالي من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ومن ثم الإصابة بانسداد الشرايين، لذلك يجب تناول اللحوم بشكل معتدل للحصول على المكمل الغذائي الذي يحتاجه جسم الإنسان.