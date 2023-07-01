"صحة البحر الأحمر": لا حالات غرق خلال احتفالات عيد الأضحى

كشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن مستشفيات المديرية بمدن المحافظة المختلفة لم تسجل أي بلاغات لحالات غرق خلال احتفالات عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه لم يتم استقبال أي حالات تسمم أطعمة أو حالات طارئة خلال الاحتفالات بالعيد سوى حوادث السيارات، مؤكدًا أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات المحلية والإسعاف طوال أيام العيد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لـ«الدستور»، أن الأطقم الطبية قامت بمهام عملها على أكمل وجه خلال احتفالات عيد الأضحى، مشيدًا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى سرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين طوال أيام العيد.