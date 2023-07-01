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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بأقل تكلفه..أماكن للخروج في آخر أيام عيد الأضحى 2023

خروجات
خروجات

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن للخروج في آخر أيام عيد الأضحى 2023 بأقل تكلفه للإستمتاع بالعطلة مع الأهل والأصدقاء والأقارب.

وتحرص الأسر على تقضيه وقت ممتع والإستمتاع بأقل تكلفه في خروجة آخر أيام عيد الأضحى 2023 مع أبنائهم بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي، ويرصد “الدستور” لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمعرفة أبرز الأماكن التي يمكن الخروج فيها بآخر أيام عيد الأضحى.

أماكن للخروج في آخر أيام عيد الأضحى 2023 بأقل تكلفه

يمكنك الإستمتاع بوقتك مع أسرتك أو أصحابك وكسر الروتين اليومي والخروج في أخر أيام عيد الأضحى 2023 بأقل تكلفه وإليكم أبرز الامكان للخروج فيها بالسطور التالية.. 

1 - حديقة الأزهر - سعر تذكرة الدخول تبلغ 30 جنيه في الأيام العادية أما يوم الجمعة يبلغ سعرها 35 جنيه.

2 - جزيرة المعادي - تبلغ 50 جنيه في الأيام العادية أما في الأعياد يبلغ سعرها 70 جنيه.

3 - شارع المعز - يمكنك التنزه مجاناً وإلتقاط الصور التذكاريه مع أصحابك واسرتك بتكاليف قليله.

4 - الأتوبيس النهري - على حسب مدة الرحلة التي تصل إلى ساعة بـ25 جنيها، والرحلة الممتدة إلى 6 ساعات تبلغ قيمة تذكرتها نحو 50 جنيها.

5 - برج القاهرة - تبلغ سعر تذكرة الدخول 60 جنيه.

6 - شارع الحسين - تستطيع التجول بالحسين والجلوس على المقهاي التي لا تتعدى تكليفاتها الـ 50 جنيهاً وإلتقاط الصور مع أصدقائك.

7 - قرية فجنون في مساكن شيراتون - تبلغ  سعر تذكرة الدخول 30 جنيه للأسرة.

8 - ساقية الصاوي في الزمالك - يمكنك الإستمتاع بالحفلات المقامة بالساقية والتي يبدأ سعرها حوالي 80 جنيهاً.

9 - محمية وادي دجلة - تبلغ  سعر تذكرة الدخول من 7 لـ 10 جنيهات على حسب مواعيد الزيارات.

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