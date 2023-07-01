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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الداخلية" الفرنسية: توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب

فرنسا
فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا، وفقا لفضائية سكاى نيوز.

وشهدت فرنسا لليوم الرابع علي التوالي مظاهرات حاشدة عقب مقتل شاب برصاص أحد أفراد الشرطة.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن وتعبئة 45 ألفا من عناصر الشرطة.

 القصة الكاملة للاحتجاجات التى تشعل فرنسا

ولقي الفتى ذو الأصول الجزائرية "نائل" صاحب الـ17 ربيعًا مصرعه أثناء تفقد الشرطة حالة المرور، حيث لم يمتثل الفتى لأوامر رجال الشرطة.

ولم يكد الخبر ينتشر حتى اشتعلت فرنسا باحتجاجات عنيفة تسببت في إحراق عشرات السيارات والممتلكات الخاصة والعامة.

في الثامنة إلا الربع صباحًا يوم الثلاثاء الماضي رصد أحد عناصر الشرطة قيادة متهورة لشخص تعكس ملامحه صغر سنّه.

بدأت الشرطة في ملاحقته حيث كان يقود بسرعة مرتفعة تعرض حياة المارة إلى الخطر، حتى توقف بسبب الزحام المروري.

في الوقت ذاته، وقف اثنان من الضباط بجوار أبواب السيارة، وقفًا لصحيفة "لا ديبييش".

وأخرج الشرطيان السلاح لمنع الفتى من إعادة التحرك بالسيارة، فأشعل "نائل" محرك السيارة مما استفز الشرطي الذي يقف على مسافة أقل من متر، فأطلق الشرطي الرصاص دون تفكير لتخترق الرصاصة ذراع نائل وتستقر في صدره، وعلى الرغم من المحاولات الطبية إلا أن المستشفى أعلن عن وفاة الفتى في التاسعة والربع صباحًا.

يذكر أن المدن الفرنسية لا تزال تشتعل غضبا رغم دعوات التهدئة والأمر بحبس الشرطي الذي أطلق الرصاص على الفتى نائل ذي الـ17 عامًا.

وأعلنت الشرطة عن مقتل شاب شاب أثناء عملية نهب مؤسسة تجارية بعد أن سقط عن السطح، إلا أن النيابة العامة نفت وقوع حادث نهب في هذا المكان مما يزيد من إشعال الأزمة.

الداخلية الفرنسية اعمال الشغب فرنسا مظاهرات وزير الداخلية الفرنسى

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