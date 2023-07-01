"بيت الروبي" يُواصل تصدره لشباك التذاكر ويُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

واصل فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبدالعزيز شباك التذاكر لليوم العاشر على التوالي.

وتصدر "بيت الروبي" أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، محققًا إيرادات قياسية في شباك التذاكر وأعلى إيرادت يومي في تاريخ السينما.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم الروبي أمس إيرادات بقيمة 9,393,233 جنيه، لتصل كل الإيرادات الكلية حتى صباح اليوم إلى 44 مليون جنيها و440 ألفا و798 جنيها وهي إيرادات أكثر من رائعة في أيام الفيلم الأولى وكسر كريم عبد العزيز رقمه الشخصي الذي حققه أمس بـ 8 ملايين و500 ألفا.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.