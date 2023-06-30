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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الإرهاب والفوضى

طارق سعدة
طارق سعدة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو، أنقذت الدولة المصرية من مخيم الإرهاب والفوضى وأنهت حكم جماعة مستبدة أضرت بالدولة واستقرارها وهددت مستقبلها.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الثورة حققت هدفها من اللحظة الأولى لانطلاقها بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية وإعادة الدولة المصرية إلى طريقها الصحيح، وأنهت حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضح أن جهود الرئيس السيسي نجحت في تحقيق مفهوم الدولة بالإنجازات التي حققها على مستويات مكافحة الإرهاب والفقر وإعادة الاستقرار إلى المجتمع وتحقيق نهضة اقتصادية ومشروعات عملاقة محل إشادة وتقدير من الجميع.

وأضاف: لولا الظروف العالمية وتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكنا في مستوى اقتصادي أفضل بكثير خاصة مع معدلات النمو المرتفعة التي تم تحقيقها قبل الجائحة، ولدينا ثقة كاملة في إنهاء هذه الأزمة بأقل الخسائر على المواطن.

الدكتورة طارق سعدة ثورة 30 يونيو 30 يونيو الدولة المصرية الجماعة الإرهابية الرئيس السيسي

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