ميكالي يتعهد لوزير الشباب بإسعاد المصريين في مباراة الغد

تعهد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي خلال حديثه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالقتال خلال مباراة الغد أمام الجابون.

وحرص وزير الشباب على الاطمئنان على بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، اليوم، فى اتصال هاتفي مع محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وذلك قبل مواجهة الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية في الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية التي تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل .

ويتأهل من البطولة الجارية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط.

وأشاد صبحي خلال مكالمته بميكالى بالشكل الرائع الذى كان عليه المنتخب فى مباراتيه السابقتين خاصة لقاء مالى وطالبه بنقل تحياته للاعبين الأبطال مشددا على ضرورة مواصلة المسيرة فى البطولة المهمة وأن ثقته بلا حدود فى أبناء مصر الشجعان وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة.

وشكر ميكالى فى كلماته أشرف صبحي وتعهد له بأنه وأعضاء الجهاز الفنى لا يدخرون جهدا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وأكد أن اللاعبين حال تركيز وسيقاتلون من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم عروض تليق باسم مصر وتاريخها.

ويلتقى منتخب مصر الاوليمبى مع الجابون غدا فى ختام مباريات الدور الاول من بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عامًا التى تستضيفها المغرب حتى يوم 8 يوليو، المؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024.