نتائج ثورة 30 يونيو.. مبادرة “ابدأ” غيرت وجه قطاع الصناعة فى مصر

تحتفل مصر اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي كانت نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث بعد اختطاف الدولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، واستعادت مصر مكانتها الإقليمية والمحلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضحى بنفسه فداء للوطن، وشهدت التسع سنوات الماضية مع انطلاق الجمهورية الجديدة عصر التنمية الشاملة والبناء والتشييد في شتى المجالات.

ومع هذه التنمية الشاملة انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في شهر أكتوبر 2022 والتي كان لها دور كبير في عملية البناء والتنمية.

وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تواجه المبادرة “ابدأ” إلى دعم وتوطين الصناعة بمصر وإعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا.

وشهدت المبادرة وضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف اساسية تشمل توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، في حين تم وضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية محور "المشروعات الكبرى"، ومحور"دعم الصناعة"، ومحور "التدريب والبحث والتطوير".

ونجحت المبادرة الرئاسية “أبدا” من خلال محور"المشروعات الكبرى" في تكوين٦٤ شراكة استثمارية لتوطين٢٣ صناعة حديثة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة ( الصودا آش - السيليكون في قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الاجهزة المنزلية - تصنيع التكييفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي،) ومن المتوقع أن تساهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة ١٦ مليار دولار.

ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل التحديات والعقبات أمام المستثمرين ومجتمع الصناعة فقد تبنى محور "دعم الصناعة"المختص بتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، عملية التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية في الدولة، لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين، إذ يستهدف المحور تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنويا، وفي هذا السياق تلقى فريق "ابدأ" أكثر من 1700 طلب للدعم حتى الآن، حيث تم دعم أكثر من 789 مصنع قائم، 4979 مستثمر جديد.

كما تبنت المبادرة الرئاسية عملية التدريب والبحث والتطوير وفق محور ثالث والذي يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير العالمية، وفي هذا الإطار أعلن أعضاء المبادرة عن البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني "EGY - TVET" تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية من بالتعليم الفني والتقني وعلى رأسهم اتحاد الصناعات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف تطوير 20 مدرسة والوصول لـ 5000 طالب و 15000 متدرب.

كما أطلقت "ابدأ" العديد من المبادرات مثل مبادرة "ابدأ حياة" بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها بمحافظتي سوهاج والغربية، ومبادرة "معدتك شركتك" بالشراكة مع شركة "بيكو" للمعدات الثقيلة، كما تم تصميم "برنامج تدريبي للمستوى الإداري بالمصانع" بالشراكة مع شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعزيز شعار "صنع في مصر" من خلال توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية، فقد تم إطلاق عدد من المشروعات في إطار مبادرة "ابدأ" مثل شركة "المصرية للصودا آش" والتي تم إطلاقها في يناير الماضي، لتتولى إنشاء مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش" ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة والذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو ٥٠٠ مليون دولار سنويا، كما تم إطلاق شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" في مايو الماضي والتي ستتولى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، كما وقعت شركة "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، وجاري العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع "مدينة الخامات الدوائية" ومشروع "نوفا" لمكونات محطات المياه والصرف الصحي والذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركة "ابدأ الكيماوية" بالمدينة الصناعية بجمصة.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمعامل المعايير المطابقة القياسية لرفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة فرص التصدير للخارج، وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع شركة "انترتك" البريطانية للاستثمار في تطوير معمل "بولي تكنيك" للمعايرة، بالشراكة مع شركتي "فريش" و"يونيون إير"، بهدف توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات واعتماد الأجهزة المنزلية.

إطلاق مشروع دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر

وفي ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري، مع إتاحة الفرصة لانضمام المصانع للمشروع من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني ebda.com.eg، وذلك لمساعتهم في حوكمة وأتمتة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

افتتاح عدد من المصانع تحت مظلة "ابدأ" خلال بعض الزيارات والاحتفالات الرئاسية المختلفة

وانطلاقا من أن مبادرة "ابدأ" تعد بمثابة تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية بشأن الصناعة، وإنعكاس لخطوات الدولة الفعالة والمؤثرة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، شاركت "ابدأ" بافتتاح عدد من المصانع خلال بعض الزيارات والاحتفالات الرئاسية المختلفة:

مدينة "المنصورة الجديدة"

حيث تم افتتاح مصنع "سماد فوسفات الكالسيوم" خلال افتتاحات مدينة "المنصورة الجديدة" والذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار، كما يوفر حوالي 1000 فرصة عمل.

احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج

كما تم افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعي بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، وهم مصنع لإنتاج "البلاستيك"، ومصنع لإنتاج "الأعلاف"، بالإضافة لمصنع انتاج "الفوندي والأحذية الرياضية"، وذلك أثناء احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسوهاج، وفي سياق متصل تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالي 145 مصنع، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة صناعية بالمحافظة.

احتفالية عيد العمال

وشاركت "ابدأ" في احتفالية "عيد العمال"حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتاح 5 مصانع مختلفة تحت مظلة مبادرة "ابدأ".

مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف"

يهدف المصنع إلى توطين صناعة محركات وسائل النقل الخفيف "مصنع فيوتك" لتعميق وتوطين صناعة المستلزمات والمنتجات الكهربائية المرتبطة بصناعة الليد باستخدام تقنيات التصميم الحديثة والأبحاث المتطورة المرتبطة بهذا المجال الهام، مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات ال "UPVC "والذي يهدف إلى تصنيع قطاعات ال UPVC لاستخدامها في صناعة الأبواب والشبابيك بدلًا من الألوميتال، و"مصنع تكس نور"للصباغة والطباعة والتجهيزات بالإضافة لمصنع "سويتانا".

ابدأ تشارك في ورش منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة الاستثنائية

كما شارك أعضاء مبادرة "ابدأ" في الورش التحضيرية لإعداد الأجندة الاستراتيجية للمبادرة المزمع إطلاقها تحت مظلة منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة المنعقدة في الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية على رأسهم مؤسسة "حياة كريمة"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وشركة انطلاق.

مشاركة "ابدأ" في جلسات لجنتي الصناعة والتعليم بالحوار الوطني

شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في جلسات لجنتي الصناعة والتعليم بالحوار الوطني، وذلك لطرح ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، وسط التداعيات العالمية الراهنة، بالإضافة لتقديم عدد من التوصيات الهامة لتحفيز مجتمع المصنعين سواء على العودة للعمل أو للتوسع في الاستثمار الصناعي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، كما أشار أعضاء المبادرة إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها مبادرة"ابدأ"، لإعادة هيكلة وتحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، فضلا عن تغيير الصورة الذهنية للعمالة الفنية والتقنية والحرفية في مصر،وفي هذا الصدد أعلن "المهندس نادر أحمد" عن البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني "EGY - TVET" تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالتعليم الفني والتقني.