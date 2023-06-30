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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يعيد الحياة للعاصمة اللبنانية.. نفاد تذاكر الفئة الأولى لحفل بيروت

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب والذي سيقام في بيروت بلبنان شهر أغسطس المقبل عن نفاد جميع تذاكر الفئة الأولى فور طرحها.

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الفئة الأولى عبر موقع الحجز ونفذت جميعها خلال نصف ساعة ما اضطر المنظمين لزيادة عدد مقاعد هذه الفئة والتي نفذت أيضا فور طرحها، وذلك قبل شهر ونصف من موعد إقامة الحفل.

ومن المتوقع طرح الفئات التالية من التذاكر على التوالي خلال الأيام المقبلة بعد محاولات لزيادة عدد المقاعد لاستيعاب الاقبال الكبير على الحفل.

يذكر أن حفل الفنان عمرو دياب والذي سيقام في بيروت يوم ١٩ أغسطس القادم يعد الأول له هناك منذ ١٢ عاما.

 

الساحل الشمال العاصمة اللبنانية الفنان عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب حفل عمرو دياب وسائل الاعلام

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