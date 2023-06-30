حلمى النمنم: ما حدث فى 25 يناير من حرائق هدفه تدمير المؤسسات ومحو ذاكرة الأمة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما حدث في يناير وبعدها يعتبر عملية منهجية لتدمير المؤسسات المصرية، وليس بفعل الحرائق العشوائية أو غيره، معقبًا: "ذهبت لزيارة حطام مبنى ما كان يسمى بالحزب الوطني، وقد شاهدت الخرسانة في أعلى المبنى مقسومة إلى نصفين، وهو ما يعني أن هناك قوة تفجير عالية استخدمت، وهي لا تتاح للمتظاهرين".

وأضاف حلمي النمنم خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه كان توجد عملية ممنهجة لمحو ذاكرة الأمة، لافتًا إلى أن اقتحام السجون بمعدات ثقيلة، لم يكن لمتظاهرين عاديين، وإنما هو شغل على مستوى رفيع، معقبًا: "أنا مُصر على أنه ما حدث في يوم 28 من الأنفاق ليس عمليات إرهابية، وليس عمليات إجرامية، وإنما هي عملية غزو خارجي لمصر".

وأوضح أن ما حدث في مصر، مثلما حدث في العراق يوم سقوط صدام حسين، من نهب المتحف العراقي، نهب البنك المركزي العراقي، وبالتالي فقد تم هدم المؤسسات، ثم بعد تنحي مبارك جاءت محاولة هدم وزارة الدفاع، ثم محاولة هدم دار القضاء العالي.