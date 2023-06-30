"اصحى يا مرسى وصحى النوم 30 يونيو آخر يوم".. أحمد موسى يحتفل بذكرى الثورة

احتفل الإعلامي أحمد موسى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو من على كوبري قصر النيل، حيث المكان الذي شهد توافد المصريين للمطالبة برحيل محمد مرسي والإخوان، وهتف المتظاهرون حينها "اصحى يا مرسي وصحي النوم 30 يونيو آخر يوم".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لم يكن هناك موضع قدم خالٍ من المصريين قبل 10 سنوات، يجب ألا ننسى يوم 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ ضد الإخوان الذين دمروا البلد في سنة واحدة، هددوا الشعب وقسّموا الناس، لكن المصريين تحدوا الإخوان".

وأردف: "الشعب كله خرج في جميع القرى والشوارع والميادين ليعلن عن رفضه حكم الإخوان ويطالب بالخلاص، أمواج من البشر كأنهم في هجرة داخلية من التهديد والترويع إلى الأمن والأمان، ولبت القوات المسلحة نداء المصريين وانحازت لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو".