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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفتي الجمهورية: قبل 30 يونيو كانت هناك بوادر لحرب أهلية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لاحظ بوادر ما يمكن أن يطلق عليه الحرب الأهلية قبل ثورة 30 يونيو، مردفًا: "بوادر الحرب كانت واضحة من الصراع المحتدم الخفي الذي يُؤجج ويصب عليه الزيت".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لولا الحكمة عند الكثير  عندما احترقت 80 كنيسة في مصر، لاندلعت حربًا أهلية، لافتًا إلى ان ما ارتكبه الإخوان خاصم مسلك سيدنا الرسول (ص) وهو يحمي بالنص الشرعي والمسلك النبوي دور العبادة، ويقول لا تهدموا لا تقطعوا لا تقتلوا.

وأردف: "الأحكام الشرعية ذابت ولم يعد لها وجود في عقول هؤلاء، حتى وجدت بوادر الحرب الأهلية لولا 30 يونيو التي وقف بجانبها الجيش المصري".

وعن توقعه لحدوث ثورة، قال المفتي: "عندما يتأزم الموقف، لا يوجد ملجأ للخلاص إلا بثورة، فتقوم ثورة لكنها كانت مختلفة من حيث مشاركة عموم القطر المصري فيها، رجال ونساء وشباب، بل أن الصغار شاركوا في الثورة، كأن الشعب خرج عن بكرة أبيه في هذا اليوم ليضع حدا لمثل هذه المخاطر".

المفتي 30 يونيو حرب اهلية نظرة ثورة 30 يونيو

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