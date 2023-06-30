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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب يطلق النار على طفل بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بطلق خرطوش، اليوم الجمعة، على يد شاب، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى فاو بسرعة عاجلة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة طفل بطلق خرطوش في نجع عزوز مركز دشنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين إصابة "أحمد.م.ه، يبلغ من العمر 14 عامًا، بطلق خرطوش على يد شاب يُدعى "أ.ن.أ.م، يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث قام المتهم باعتراض الطفل أثناء ذهابه لشراء لفة سكر وطلب منه الفلوس وعندما رفضه قام بإطلاق عيار خرطوش على قدمه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى فاو في دشنا وسوف يتم تحويله إلى مستشفى قنا العام لعدم استقرار حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

أخطرت النيابة إسعاف أصيب أصيب طفل اصابة طفل استقر

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