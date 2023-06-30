الإسكندرية.. شواطئ عروس البحر كاملة العدد خلال أيام عيد الأضحى

أكدت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ خلال الأيام الماضية 80% بشواطئ القطاع الغربي و100% في أغلب شواطئ القطاع الشرقي.

هذا وقد وجه المحافظ، الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ، سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

هذا وكان قد كلف الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لاستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوي الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر، كما تم التأكيد على دخول ذوي الهمم مجانًا كافة الشواطئ.

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