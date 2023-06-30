ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية.. شواطئ عروس البحر كاملة العدد خلال أيام عيد الأضحى

إقبال كثيف على شواطئ
إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ خلال الأيام الماضية 80% بشواطئ القطاع الغربي و100% في أغلب شواطئ القطاع الشرقي.

هذا وقد وجه المحافظ، الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ، سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

هذا وكان قد كلف الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لاستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوي الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر، كما تم التأكيد على دخول ذوي الهمم مجانًا كافة الشواطئ. 

IMG-20230630-WA0018
IMG-20230630-WA0018
IMG-20230630-WA0017
IMG-20230630-WA0017
IMG-20230630-WA0019
IMG-20230630-WA0019
محافظة الاسكندرية الإقبال الكبير عيد الأضحى المبارك شواطئ الإسكندرية احتفالات عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يكشف موقف إمام عاشور وطارق حامد من العودة للزمالك

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حارق المصحف.. وشركاؤه

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

لأول مرة.. المستشار خالد محجوب يكشف لـ"الشاهد" كواليس قضية الهروب من وادى النطرون

شباب الإسكندرية عن ثورة 30 يونيو: واجهنا إرهاب الإخوان لاستعادة الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادي يكتب : فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

محمد سميح

أيام خالدة فى عمر الأمم

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟