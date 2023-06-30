مدحت إسطافونس: 30 يونيو عملت على تطوير البنية التحتية وتنمية الاستثمارات

قال المهندس مدحت اسطفانوس، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني وعضو جمعية رجال الأعمال، إن من إنجازات 30 يونيو كان تحسين البنية التحتية في مصر بعد التعرض لحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني على خلفية الثورة التي أقيمت خلال عام 2011.

وأضاف خلال ندوة “الدستور” بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أنه لتعزيز الاقتصاد المصري

يجب تحسين المناخ الاستثماري عن طريق عمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتخفيف من البيروقراطية وتقليل التكاليف المرتبطة بالأعمال.

وأشار إلى أنه لابد من تحسين الشفافية والقضاء على الروتين ومكافحة الفساد يعتبر الشفافية ومكافحة الفساد من العوامل الأساسية التي تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي، ويجب على الحكومة المصرية تحسين مستوى الشفافية والقضاء على البيروقراطية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أنه يجب على مصر التركيز على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني للشباب والعمالة في البلاد. هذا سيساعد في تحسين مستوى المهارات وزيادة فرص العمل وتعزيز الابتكار والإبداع.

وتابع أنه لابد من تقليل التكاليف والضرائب يعتبر التكاليف العالية والضرائب الثقيلة من بين العوائق الرئيسية التي تواجه المستثمرين في مصر، ولذلك يطالبون بتقليل هذه التكاليف وتخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار.

وأوضح أنه يجب التركيز على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات حيث يجب على مصر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير القطاع التكنولوجي والمعلوماتي في البلاد. ويجب على الحكومة التشجيع على الابتكار وتأمين التمويل للشركات الناشئة وتطوير برامج دعم الابتكار.

وأوضح أنه يجب استكمال تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية حيث يجب على مصر استكمال تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وخاصة فيما يتعلق بالطرق والجسور والموانئ والمطارات، وذلك لتسهيل حركة البضائع وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أنه يجب التحول إلى اقتصاد خضراء، حيث يجب على مصر التحول إلى اقتصاد خضراء والاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير المياه والحفاظ على البيئة هذا سيساعد على تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين الذين يهتمون بالاستدامة.

وأوضح أنه بشكل عام يمكن أن يؤدي الاستثمار الفاعل إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين البنية التحتية وزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر.

وتعتبر مصر بوابة للأسواق الإقليمية والدولية، حيث يمكن للمستثمرين استخدام البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.