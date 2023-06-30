مشاركين في ثورة 30 يونَيو: كنا في أيام صعبة توقفت الحياة والسيسي المخلص

تتلاقى احتفالات ثورة 30 يونيو مع أيام عيد الأضحى المباركة وتشهد محافظة سوهاج استعداد كبير لاحتفالات 30 يونيو الثورة التي أنقذت مصر من الإرهابيين الذين كانوا يريدون إحراق مصر ونهب خيراتها.

يقول إسلام عز العرب رئيس حركة تمرد في سوهاج أثناء ثورة 30 يونيو أن ما فعله شعب سوهاج في الخروج في كل أرجاء المحافظة هو درس يدرس لكل من تسول له نفسه المساس بقدرات الشعب المصري وأمنه وأمانه.

ويضيف عز العرب اننا لنا ذكريات في كل ميدان علي أرض محافظة سوهاج شهدنا فيها اصعب أيام حياتنا بعدما تعرضنا من تهديدات مباشرة من الإخوان المسلمين الذين كانوا يريدوا إحراقنا كما فعلوها في كنيسة ماري جرجس بسوهاج واعتدوا على المسيحين داخل الكنيسة واحرقوها لولا تصدي الثوار والأمن لهؤلاء المخربين الإرهابيين.

ومن هنا ارتفعت أصواتنا بهتافات (يسقط يسقط حكم المرشد) وأدركنا أن الموت أهون من سلب حريتنا وإرادتنا وخرجنا في كل الميادين يوم 30 يونيو لنثبت للعالم كله أن الشعب المصري قادر علي رفع الظلم عنه مهما طالت الأيام وأن لا أحد يستطيع ان يسلبه ارادته وحريته ويهدد أمن المصريين

وأشار عز العرب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المخلص الحقيقي والذي بدأ شرارة الثورة التي خلصتنا من هؤلاء الإرهابيين الذين أرادوا تخريب مصر ومؤسساتها تحية للفريق والمشير والرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الحقيقي لثورة 30 يونيو التي حمت مصر وشعبها.



فيما قالت شيماء رأفت أحد المشاركين في ثورة 30 يونيو بمثابة طوق نجاة كانت في بحر مظلم فكانت أيام صعبه علينا جميعًا لم نستطع السير حتى في الشارع توقفت الحياة وتوقف الأمان في كل أرجاء مصر وانقطعت الكهرباء واصبحنا فعلا في شبه دوله حتي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لينذر الجماعة الإرهابية في العدول عما يفعلونه ولكنهم أبو واستكبروا حتى جاء رد الشعب المصري في كل ميادين مصر ليعبر الشعب عن كلمته ويستجيب الجيش والرئيس للإرادة الشعبية الحقيقية التي خرجت من أجل الخلاص من حكم الإخوان واسترجعنا مصر الحضارة والكرامة فتحيا لكل شهيد سقط أثناء الثورة وتحية للقائد عبد الفتاح السيسي الذي خلص مصر وأهلها من حكم الاخوان الذي اختطف مصر وفكرها وحريتها

فيما تشهد محافظة سوهاج اليوم العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء المحافظة إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.