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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: ذبح 4000 أضحية بالمجازر و33 شكوى تستقبلها غرفة العمليات المركزية

غرفة عمليات الزراعة
غرفة عمليات الزراعة

تواصل الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى الجمهورية، العمل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذًا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالي 272 استفسارًا، فضلًا عن 100 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى 90 استفسارًا، و33 شكوى تم التفاعل معها جميعًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى بلغ حتى الآن 22 ألفًا و482 أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، شهد ذبح 4048 أضحية، بالمجازر الحكومية، ما بين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، اليوم، حوالي 300 عينة من عينات الغذاء والحاصلات الزراعية التصديرية، وتم إصدار الشهادات الخاصة بنتائج التحاليل.

وتواصل أيضًا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.
كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومهندسي الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال إجازة العيد، فضلًا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وإزالة أي حالة بناء عليها.

-الزراعة ثالث أيام العيد استفسار شكوى تستقبلها غرفة العمليات المركزية أكثر ٤٠٠٠ اضحية

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