مدير شاليهات السويس: نسبة الإشغال في بورتوفيق 100% خلال العيد (صور)

قال شعبان حمدان، مدير مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي بالسويس، إن نسبة إشغال شاليهات بورتوفيق وصلت إلى 100% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف حمدان، لـ"الدستور"، أن نسبة الاشغال المرتفعة ليست مرتبطة بالعيد، موضحًا أن النسبة ثابتة منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أن المنحنى التصاعدي لأعمال التطوير التي شهدتها وتشهدها محافظة السويس خلال الأعوام الأخيرة هى صاحبة الفضل في زيادة الإقبال على الشاليهات.

“محدش هيحجز في شاليهات مفيش حواليها خدمات ومتنزهات”، بهذه العبارة فسّر “حمدان” ارتفاع نسبة الإقبال على شاليهات بورتوفيق بعد تطويرها وتطوير المنطقة المحيطة وإنشاء عدد من المنتزهات المفتوحة مثل ممشى أهل السويس وممشى النخيل.

أشار حمدان إلى أن اهتمام محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر بالشكل الجمالي للمحافظة رفع من اسمها على خريطة السياحة الداخلية وجعلها اولى الخيارات أمام شركات السياحة لاقتراحها على عملائهم الراغبين في قضاء إجازة قصيرة في مكان قريب من العاصمة، مؤكدًا أن العديد من شركات السياحة تتواصل مع إدارة الشاليهات بشكل مستمر لاقتناص فرصة مكان شاغر بالشاليهات لإرسال أفواجًا سياحية خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

وأشار مدير المشروع إلى أن نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام للمحافظة خالد سعداوي والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين يولون مشروع الشاليهات والشواطئ اهتماما بالغًا.

وتواصل شاليهات بورتوفيق استقبال رحلات السياحة الداخلية من جميع محافظات مصر إلى السويس، خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

تقع الشاليهات على شاطئ خليج السويس بمنطقة بورتوفيق وتتكون من 35 شاليه بمساحات مختلفة لتتناسب مع الأسر متباينة إعداد الأفراد جميعها مزود بشاشات تلفزيون حديثة وأثاث جديد.

وتبدأ أسعار إيجار الشاليهات من 600 جنيه للشاليه الدور الواحد الذي يتكون من ريسبشن وفراندا وحمام ومطبخ وغرفة نوم داخلها سيرين.

ويصل سعر الشاليه الدورين بسلم داخلي إلى 850 جنيها في الليلة، ويتكون من غرفتين داخلهما ٤ سرائر وريسبشن وفراندا وعدد ٢ حمام ومطبخ كامل، بينما يبلغ إيجار الشاليه دورين بسلم داخلي الذي يحتوي على ٣ غرف و6 سرائر وريسبشن وفراندا و٢ حمام ومطبخ كامل 1000 جنيه.

الإشغال في بورتوفيق

الإشغال في بورتوفيق

الإشغال في بورتوفيق

الإشغال في بورتوفيق

الإشغال في بورتوفيق

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الإشغال في بورتوفيق

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