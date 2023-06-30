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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجازر الغربية مستمرة فى استقبال ذبائح عيد الأضحى مجانًا

بيطري الغربية
بيطري الغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ذبح 312 رأسًا للماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال ثانى أيام عيد الأضحى.

وقال أنور، إن ذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الآمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة. 

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغة 18 مجزرًا، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الواردة للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية، وذلك  طوال فترة عيد الأضحي المبارك.

مجازر الغربية مستمرة في إستقبال الذبائح للمواطنيين بالمجان أصحاب محال الجزارة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الحفاظ على البيئة الصحة العامة للمواطنين الطب البيطرى بالغربية ديرية الطب البيطري بالغربية خلال 24 ساعة غرفة عمليات المحافظة غرفة عمليات

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