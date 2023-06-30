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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهوري يشارك أهالي نجع حمادي احتفالات عيد الأضحى

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شاركت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، أهالي المدينة احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، التي أقيمت برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم، وأحمد منصور دياب أمين الحزب بنجع حمادي.

وكان حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، قد استقبل عيد الأضحى المبارك بمواصلة تنفيذ مبادرة "مع الناس" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وقامت أمانة قوص بقيادة على عبدالقادر محمود أمين الحزب بمركز قوص، بإرسال سيارة متنقلة إلى قرية الخرانقة بدائرة المركز، محملة بأطنان من السلع الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما أقامت أمانة الحزب بمركز نجع حمادي بقيادة أحمد منصور دياب، أمين المركز، شادرًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار ودعم المواطنين بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

احتفالات عيد الأضحى المبارك أحمد منصور أحمد عبدالماجد الشعب الجمهوري السلع الغذائية بيع اللحوم حزب الشعب الجمهوري

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