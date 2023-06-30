"30 يونيو.. إرادة شعب".. طفرة كبيرة في قطاع الري ومعالجة المياه

استعرض الفيلم الوثائقي "30 يونيو.. إرادة شعب" إنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات والمحاور على مستوى الجمهورية.

ففي محور التنمية المكانية حظي قطاع الموارد المائية والري بالأسبقية، واصلت الدولة المصرية مشروعها القومي لرفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد منها عبر المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

يأتي ذلك فيما تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بما يلبي احتياجات مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلًا عن التوسع في إنشاء شبكات الصرف الزراعي وإحلال وتجديد القائم من شبكات الصرف المغطى.

وحقق قطاع الري طفرة كبيرة في مجال إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري ومن أهمها قناطر أسيوط الجديدة ثالث أكبر مشروع مائي مقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.

وأضيف لتلك الإنجازات إنشاء سحارة سرابيوم بهدف نقل مياه الري من أسفل القناة إلى شرقها لري 70 إلى 100 ألف فدان، وتهدف لنقل مليون و200 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة إلى شرق القناة يوميًا، وتواصل مصر تنمية مواردها المائية باستخدام المياه الجوفية وإقامة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف.