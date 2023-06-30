ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"30 يونيو.. إرادة شعب".. طفرة كبيرة في قطاع الري ومعالجة المياه

جريدة الدستور

استعرض الفيلم الوثائقي "30 يونيو.. إرادة شعب" إنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات والمحاور على مستوى الجمهورية.

ففي محور التنمية المكانية حظي قطاع الموارد المائية والري بالأسبقية، واصلت الدولة المصرية مشروعها القومي لرفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد منها عبر المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

يأتي ذلك فيما تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بما يلبي احتياجات مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلًا عن التوسع في إنشاء شبكات الصرف الزراعي وإحلال وتجديد القائم من شبكات الصرف المغطى.

وحقق قطاع الري طفرة كبيرة في مجال إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري ومن أهمها قناطر أسيوط الجديدة ثالث أكبر مشروع مائي مقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.

وأضيف لتلك الإنجازات إنشاء سحارة سرابيوم بهدف نقل مياه الري من أسفل القناة إلى شرقها لري 70 إلى 100 ألف فدان، وتهدف لنقل مليون و200 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة إلى شرق القناة يوميًا، وتواصل مصر تنمية مواردها المائية باستخدام المياه الجوفية وإقامة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف.

30 يونيو 10 سنوات على 30 يونيو ثورة 30 يونيو قطاع الري ذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

مصر أول.. تصنيفات المنتخبات الإفريقية فى قرعة تصفيات مونديال 2026

عراقيون لـ"الدستور": من حرق القرآن يحاول كسب رضا السويد من أجل الإقامة والمال

إنجازات 30 يونيو.. إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تجديد حبس 3 سرقوا أموالا من سيارة تاجر

مصرع رضيع غرقًا فى حوض رى أرض زراعية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر يكتب: كنت متمردًا

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟