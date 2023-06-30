تمرد فاجنر: "تراب الحرب" يغطي تفاصيل الأزمة في روسيا

سلّطت وكالة اسوشتيد برس الأمريكية، الجمعة، الضوء على تمرد فاجنر الأسبوع الماضي، متسائلة: هل حصل زعيم المرتزقة يفغيني بريغوزين على مساعدة داخلية من النخبة العسكرية والسياسية في تمرده المسلح الذي هزّ روسيا؟

وبعد أسبوع من التمرد الذي أثار التحدي الأكبر لحكم الرئيس فلاديمير بوتين منذ أكثر من عقدين، لا تزال التفاصيل الرئيسية حول الانتفاضة غير معروفة، كما تدور حالة من عدم اليقين حول مصير بريجوزين وقواته العسكرية الخاصة من فاجنر، بجانب الصفقة التي حصلوا عليها من الكرملين وما يخبئه المستقبل لوزير الدفاع الروسي الذي حاولوا الإطاحة به.

وكشف التقرير دعم الرئيس بوتين نقاط الضعف التي كشفت عنها أحداث نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه هل تلقى بريجوزين مساعدة من الداخل؟

يقول التقرير إن العديد من المراقبين يجادلون بأن بريغوزين لم يكن ليتمكن من الاستيلاء على منشآت عسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية بسهولة خلال التمرد الاخير وشن مسيرته السريعة نحو موسكو دون تواطؤ مع بعض أعضاء الضباط العسكريين.

وقاد الآلاف من أفراد جيشه الخاص قرابة 1000 كيلومتر (نحو 620 ميلًا) عبر روسيا دون مواجهة أي مقاومة جدية وأسقطوا ما لا يقل عن سبع طائرات عسكرية ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 طيارين.

أضاف بريغوزين أنهم اقتربوا من موسكو على مسافة 200 كيلومتر (نحو 125 ميلاً) عندما أمرهم بالعودة بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث منحت تلك الاتفاقية عفواً عنه ولقوات من مجموعة فاغنر للمقاولين الخاصين ، مما سمح لهم بالانتقال إلى بيلاروسيا.

يعتقد بعض مراقبي الكرملين أن كبار الضباط العسكريين كان بإمكانهم دعم مساعيه للإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف، أو قرروا ببساطة الانتظار ليروا ما حدث.

وكتب المحلل ميخائيل كومين في تعليق لمؤسسة كارنيجي:"كان رئيس مرتزقة فاجنر يعتمد على تضامن كبار ضباط الجيش، وبما أنه اقترب من الوصول إلى موسكو دون مواجهة أي مقاومة معينة ، فقد لا يكون مخطئًا تمامًا".

أضاف "من المحتمل تمامًا أنه مع بداية" مسيرته من أجل العدالة "، اعتقد بريغوزين أنه سيجد التضامن بين العديد من الضباط في القوات المسلحة ، وأنه إذا نجحت انتفاضته، فسوف تنضم إليهم مجموعات معينة داخل النخبة الحاكمة. "

تشارك وكالات إنفاذ القانون الروسية هذا الاعتقاد أفاد بعض المدونين العسكريين أن المحققين كانوا يبحثون فيما إذا كان بعض الضباط قد انحازوا إلى بريغوزين.