مسلسل "الاختيار" أثار الجدل وكشف الحقائق وتعاطف معه الجماهير

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثلاثة أجزاء من مسلسل الاختيار وهو دراما توثق بطولات الجيش المصري ومواجهته للإرهاب والقضاء عليه، سمح مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة للشعب المصري والعربي بمعرفة البطولات التي قام بها الجيش المصري.

مسلسل الاختيار الجزء الأول

من أبرز هذه البطولات ما حدث لأبطال الصاعقة وخاصا الكتيبة 103 بقيادة العقيد محمد المنسي ومعاونيه وانتهت باستشهاده بعد التصدي للإرهابيين وكذلك قدمت مدى صمود قواتنا في البث ومواجهة إرهابيين يفوق أعدادهم وأسلحتهم إلا أنهم استطاعوا بقوتهم وإيمانهم وصمودهم التغلب عليهم وتحقيق النصر عليهم ومنعهم من اختراق تمركزهم الأمني بعد معركة شرسة استمرت لعدة ساعات، ربما كانت الأخبار في ذلك الوقت تنقل ما حدث ولكن مسلسل الاختيار قدم معايشة حقيقية باتت تخطف قلوب المصريين وجعلتهم يفخرون بأبطال الجيش المصري أمام مواجهة خونة باعوا أنفسهم للشيطان وتحالفوا معه تحت شعار عقيدة بالية وانتهى بهم الحال تحت أقدام الجيش المصري العظيم.

مسلسل الاختيار الجزء الثاني

بعد عرض الجزء الأول من مسلسل الاختيار وتحقيقه نجاحا ساحقا وتعاطفا جماهيريا كبيرا بين أطياف المجتمع المصرية من خلال إلقاء الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية العقيد المنسي الذي كان دوما يحارب الإرهاب، قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جزء آخر في العام التالي وتوثيق مواجهة الداخلية للإرهاب ومن أبرز الأحداث توثيق استشهاد اللواء نبيل فرج خلال الحملة الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية لمنطقة كرداسة لتطهيرها من قبضة الإرهابيين واستعان صناع العمل بمشاهد حقيقية مؤثرة من الأحداث التي جرت في شهر سبتمبر 2013 لاستشهاد اللواء نبيل فراج وإلقاء القبض على الإرهابيين، ونتذكر برومو مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي احتوى على لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو.

مسلسل الاختيار الجزء الثالث

يرصد الجزء الثالث فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي والمعروف عنه انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية قبل أن يطيح به الجيش المصري عقب تظاهرات شعبية كبيرة والمطالبة بانتهاء حكم الإخوان والإطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي وكان الجزء الثالث يحمل عنوان "القرار" وهو يجسد قرار الشعب المصري بإنهاء هذه الفترة البالية والتي عانى منها الشعب المصري.