بشائر الموازنة الجديد: زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات الحماية الاجتماعية

يبدأ، غدًا السبت، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023 /2024 التى تحمل العديد من البشائر للمواطنين على صعيد الدعم والأجور والمعاشات والمشروعات التنموية.

يحظي ملف الدعم والحماية الاجتماعية على اهتمام كبير فى الموازنة الجديدة، حيث تشهد الموازنة الجديدة نمو23.6%، لتصل إلى 529.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2023 /2024 مقابل 428.5 مليار حنيه فى العام المالى السابق 2022 /2023، بزيادة قدرها نحو 101.2 مليار جنيه، ويستحوذ دعم المواد الغذائية على 24.1%، يليها دعم المواد البترولية والكهرباء بنسبة 22.5%، والمساهمة فى صناديق المعاشات 25.4%.

وتستهدف الحكومة فى الموازنة إصلاح منظومة الدعم ومواصلة التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات للوصول إلى مستحقى الدعم الحقيقيين حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية لتغطى منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 62.2 مليون مستفيد، وتغطى منظومة دعم الخبز نحو 70 مليون مستفيد.

وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2023 /2024 مقابل 130 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، لتوفير الدعم التموينى لعدد 62.2 مليون مواطن بقيمة 50 جنيه شهريًا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد على ذلك 25 جنيها للفرد، و83.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، وترتفع مخصصات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" إلى 31 مليار جنيه موجهة لـ 5 ملايين أسرة مستفيدة.

وتواصل الحكومة دعم المواد البترولية بنحو 119.4 مليار جنيه فى موازنة 2023 /2024، مقابل 38 مليار جنيه فى موازنة العام السابق عليه، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

كما تدعم الحكومة ألبان الأطفال والأنسولين المستورد، بنحو 3 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية، لتباع بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، مقابل 2 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 50%.

أما فيما يخص الأجور، ترتفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة بنحو 60 مليار جنيه؛ لتصل لـ470 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023 /2024، مقابل 410 مليارات جنيه فى العام السابق عليه بنسبة نمو 14.6%.