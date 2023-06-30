"وطني حبيبي" في انطلاق احتفالات قصور الثقافة بالدقهلية بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية، احتفالية، مساء أمس الخميس، تضمنت العديد من الفقرات الفنية، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى ثورة 30 يونيو.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمة سلطان جودة مدير البيت رحب فيها بالحضور موضحا أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حين اختار أبناء الوطن المسار الصحيح، فهي قصة شعب قادر على التحدي والحفاظ على أرضه ووطنه.

عقب ذلك قدمت فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي مقطوعة موسيقية على ألحان ودارت الأيام، وأوبريت للأطفال وغناء جماعي على أغنية "وطني حبيبي وطني الأكبر".

ثم قدمت أمسية شعرية شارك فيها المواهب دنيا مصطفى، وكاظم الساهر بقصائد عن الشهيد منها "شهيد يا اما افتكرني، ٣٠ من شهر ٦ كانت ثورة في كل حتة، متدمعيش يا أم الشهيد، أنا الشهيد"، وقصيدة بعنوان "الوطن" للشاعر أيمن سلامة، أعقبها باقة من الأغاني.

الاحتفالية نظمت ضمن برنامج فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وجاءت بحضور محمد عبد المعطي عضو مجلس النواب، شوقي السعيد مدير إدارة الشباب والرياضة.

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