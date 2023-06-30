"القاهرة الإخبارية": حظر تجوال فى باريس بعد إحراق 2000 مركبة

أعلنت السلطات الفرنسية عن توقف حركة التنقل في باريس ومحيطها اعتبارًا من الـ9 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت السلطات المحلية في مارسيليا عن حظر التظاهرات اليوم، وتوقف حركة التنقل اعتبارا من الـ7 مساء اليوم بالتوقيت المحلي .

فيما أكدت الداخلية الفرنسية تضرر 492 مبنى، وإحراق نحو 2000 مركبة، وإشعال 3880 حريقًا في الاحتجاجات.

وكان قد غادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القمة الأوروبية ببروكسل، وألغى مؤتمرا صحفيا؛ للعودة إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات، إذ شهدت شوارع فرنسا احتجاجات واسعة واشتباكات مع عناصر الأمن على خلفية قتل الشرطة شابا فرنسيا يبلغ من العمر 17 عاماً، من أصول جزائرية، يدعى نائل المرزوقي، في مدينة نانتير.

وألقى القبض على أكثر من 600 شخص في جميع أنحاء فرنسا، منذ بدء الاحتجاجات، أمس، التي اجتاحت البلاد.