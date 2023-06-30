محافظ الوادي الجديد: ثورة 30 يونيو أرست قواعد الجمهورية الجديدة واستعادت هيبة الدولة

تحتفل محافظة الوادي الجديد مساء اليوم بذكرى 30 يونيو المجيدة بإقامة احتفالية كبرى تتضمن عروض مسرحية وأغاني وطنية وكرنفالات وأفلام تسجيلية فرحا وابتهاجا بذكرى هذه الثورة التى أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم، وحمت الشعب المصرى من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب.

وبعث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التهنئة لأهالي الوادي الجديد بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي أرست قواعد الجمهورية الجديدة واستعادت هيبة الدولة واستقرارها، داعين الله أن ينعم على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

ووجه محافظ الوادي الجديد، جموع أهالي المحافظة لحضور الاحتفالية الكبرى التي تنظمها المحافظة للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تأتي وسط ما تشهده الدولة من إنجازات في مختلف المجالات، بفضل سياسة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وإقامة المشروعات التنموية الضخمة فى كافة المحافظات.

ومن جانبه قدم المهندس عبد الحكم جبالي رئيس حزب حماة الوطن بالوادي الجديد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، ورجال الشرطة المصرية وإلى جميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الجبالي، أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية، وترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وصححت المسار واستعادت الوطن، ودور كل مصري في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة المكائد والصعاب والمؤامرات.

وأضاف الجبالي، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل أيقونة الثورات العربية وعنواناً لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

وقال جمال المأذون، أحد أبناء الوادي الجديد، شاهدنا 10 سنوات من الإنجازات في ظل الرئيس المنقذ عبد الفتاح السيسي الذي تحدى كل الظروف من تحديات داخلية ومؤامرات إرهابية في سيناء تم القضاء عليها في مده قصيرة بمساعدة رجال القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة المصرية حصن الأمن والأمان في بلدنا الحبيبة مصر .

وأردف المأذون، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014 وسعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء.

وتابع: "بدأ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث نهضة تنموية كبرى في كافة المجالات أبرزها القضاء على الإرهاب الأسود ووقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان ولأول مرة يشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار".