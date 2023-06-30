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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مسنة فى منزلها بسوهاج

جثة
جثة

كثفت الأجهزة المعنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور سيدة مسنة بها جروح ذبحية داخل منزلها بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لحين ورود تقرير الطب الشرعى.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول سيدة ستينة، بها جروح ذبحية، وتم التحفظ عليها بالمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق، وتم إخطار الجهات لإجراء شئونها.

كشفت التحريات خلال المعاينة والفحص بالعثور على جثة  بها جرح ذبحى، وحيث عثر على الجثة داخل منزلها بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وجار الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

جار انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية للجثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لتولى شئونها تجاه الواقعة.

الأجهزة المعنية سوهاج مسنة الجثه مشرحة مستشفي مستشفى طهطا العام التحريات

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