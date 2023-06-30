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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

نقيب المحامين
نقيب المحامين

تقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأصدق آيات التهاني القلبية إلى القيادة السياسية، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وجاءت نص التهنئة كالتالي:

“يسعدنى أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلى القيادة السياسية وقائدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية”.

"كذا أهنئ القوات المسلحة  المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته.

عبدالحليم علام نقيب المحامين القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة الثلاثين من يونيو

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