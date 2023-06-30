وثائقى "ثورة إنقاذ مصر" يكشف كواليس صراع الرئيس الإخوانى مع حماة العدالة

تطرق وثائقي "ثورة إنقاذ مصر" إلى الصراع الذي افتعله محمد مرسي، الرئيس الإخواني مع حماة العدالة، إذ تطرق إلى إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن عناصر شديدة الخطورة من القتلة والإرهابيين بعضهم حوكم وأدين في قضايا أمن قومي.

وقال الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، خلال مشاركته بوثائقي "ثورة إنقاذ مصر": "إفراج محمد مرسي عن هؤلاء الإرهابيين والقتلة، كان يقول رسالة واحدة إن هؤلاء الإرهابيون أنصاره".

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: "كل من تمّ إخراجه من السجون والإفراج عنه بحكم الإخوان هم من أصبحوا وقود المعارك الإرهابية بمصر".