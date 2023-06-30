مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم، محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

وذكر ربعي أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذين تصدوا لهذا الاعتداء.