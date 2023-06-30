ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم، محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

وذكر ربعي أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذين تصدوا لهذا الاعتداء.

الاعتداء مستوطنون مستوطنون إسرائيليون محاصيل زراعية الخليل

الأكثر قراءة

أعدكم بأسرار سيتوقف الجميع أمامها.. قاضى «اقتحام السجون» يتحدث لأول مرة فى «الشاهد» الليلة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

القبض على شخص بحوزته حشيش فى شرم الشيخ

"فان يانج وجوشي وميديا".. استثمارات صينية في "اقتصادية قناة السويس"

ماكرون يغادر القمة الأوروبية ويلغى مؤتمرًا صحفيًا بسبب احتجاجات فرنسا

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسي المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟