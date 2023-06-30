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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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30 يونيو ثورة إنقاذ مصر.. وثائقي يكشف المخططات الشياطانية للجماعة الإرهابية

جريدة الدستور

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيليًا بعنوان "30 يونيو ثورة إنقاذ مصر"، حيث يرصد الفيلم كواليس عن الثورة وشهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وذكر الفيلم التسجيلي، أن ترتيبات مكتب الإرشاد ومخطط التمكين الذي لن يكتمل إلا بالإطاحة بالقيادات العسكرية الكبرى، وفي الخامس من أغسطس عام 2012، حاولت الجماعة الإرهابية استغلال الحادث الإرهابي في مدينة رفح بشمال سيناء لتنفيذ مخططتها.

وقال عمرو فاروق، باحث في شئون الإسلام السياسي، إن أحداث رفح الاولى تم استغلالها للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي على اعتبار أن هناك حالة قصور من قبل المؤسسة العسكرية في حماية أفرادها داخل سيناء.

وأضاف أن "هذه كانت الحجة المباشرة من قبل الرئاسة للإطاحة بقيادت المؤسسة العسكرية وإحداث تغيير بها؛ لأنهم كانوا يرون أن هذه القيادات لن تكون طوعًا لتوجهات مكتب الإرشاد".

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