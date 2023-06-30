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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الإسكندرية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في 61 مركزا للشباب

رفع العلم المصري
رفع العلم المصري بمراكز الشباب احتفالا ب30يونيو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضه بالإسكندرية، احتفالية كبرى بمناسبه احتفالات ثورة 30 يونيو، بمشاركه 61 مركز شباب من كافة الفئات العمرية (طلائع- شباب- رواد- مرأة).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتضمنت الاحتفالات التى بدأت منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً بجميع المراكز رفع الأعلام وتحية العلم من فرق الكشافة وإطلاق الأغاني الوطنية.

كما واصلت مراكز الشباب بالإسكندرية احتفالات عيد الأضحى المبارك من خلال مبادرة «العيد أحلى» وتوزيع الهدايا وإقامة المسابقات ومسابقات في ثالث أيام العيد، وتم تقديم الخدمات المتنوعة التى تجد فيها كافة الأعمار ما يناسبها من برامج ترفيهية أو رياضية التى استطاعت أن تجمع أفراد الأسرة المصرية، ورسم البسمة على وجه رواد مراكز الشباب.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإتخاذ مديريات الشباب والرياضة كافة الإستعدادات لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب بالمجان مع تقديم الخدمات والفاعليات الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلا للمبادرة.

ومن جانبه هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم محافظ الإسكندرية أسمى آيات التهاني المقرونة بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير لوطننا الحبيب وشعبنا الأصيل.

وأكد الشريف أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ وطننا الغالي مصر، ففي هذا اليوم المجيد صنع الشعب المصري العظيم واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ واستعادنا بها مصر من قوى الشر والظلام، داعيين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار.

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مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية احتفالات ثورة 30 يونيو مراكز الشباب ثورة 30 يونيو العظيمة

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