ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: الدولة أطلقت خطة تنمية شاملة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة أطلقت خطة تنمية شاملة اقتصادية اجتماعية عمرانية، في إطار تطبيق أول خريطة، وفي غياب هذه الخطة ظهر النمو العشوائي فى صورة مناطق غير مخططة وغير آمنة.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطة تعاملت مع النمو العشوائي الذي كان عبارة عن مناطق غير مخططة وغير آمنة، موضحاً أن الخطة أظهرت بُعدًا جديدًا تمثل في تنمية الريف والحضر، والفجوة بينهما هى التي ولدت النمو العشوائي السريع الذي بلغ قبل الثورة معدل نمو 30% من الحجم العمراني.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن الدولة بدأت في خطة تنمية شاملة متوازنة شملت كل المعمور المصري وتم تحديد المواقع القابلة للتنمية على خريطة كاملة بها تطوير عمراني قائم واستحداث عمران جديد وفقًا لأحدث المعايير وشملت أيضًا التنمية البشرية.

أستاذ التخطيط العمراني النمو العشوائي التنمية البشرية التخطيط العمراني تنمية شاملة

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟