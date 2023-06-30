أستاذ تخطيط عمراني: الدولة أطلقت خطة تنمية شاملة

قال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة أطلقت خطة تنمية شاملة اقتصادية اجتماعية عمرانية، في إطار تطبيق أول خريطة، وفي غياب هذه الخطة ظهر النمو العشوائي فى صورة مناطق غير مخططة وغير آمنة.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطة تعاملت مع النمو العشوائي الذي كان عبارة عن مناطق غير مخططة وغير آمنة، موضحاً أن الخطة أظهرت بُعدًا جديدًا تمثل في تنمية الريف والحضر، والفجوة بينهما هى التي ولدت النمو العشوائي السريع الذي بلغ قبل الثورة معدل نمو 30% من الحجم العمراني.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن الدولة بدأت في خطة تنمية شاملة متوازنة شملت كل المعمور المصري وتم تحديد المواقع القابلة للتنمية على خريطة كاملة بها تطوير عمراني قائم واستحداث عمران جديد وفقًا لأحدث المعايير وشملت أيضًا التنمية البشرية.