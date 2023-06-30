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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"30 يونيو ثورة إنقاذ مصر".. وثائقي يخلد صمود الشعب في مواجهة حكم الإخوان

ثورة إنقاذ مصر
ثورة إنقاذ مصر

عرضت قناة الوثائقية ، الفيلم الوثائقي "30 يونيو .. ثورة إنقاذ مصر"، والذي يتحدث عن صمود الشعب المصري وتحدياته ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الفيديو إن "الاحداث الكبري في حياة  كل أمة ليست محض مصادفات ولا لحظات بريق في السماء تلمع ثم تتواره هي محطات عظيمة الاثر وباقية التأثير"، وفي 3 من يونيو 2013 كان يوما فارقا في تاريخ مصر وفارقا في مستقبلها، حيث مضت مصر خلال السنوات التي تالتها تحارب وتبني وتسترد آمنها وتستعيد عافيتها".

كما تضمن تضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع، عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.

ثورة إنقاذ مصر 30 يونيو حكم جماعة الاخوان الارهابية ضد حكم جماعه الاخوان الارهابية الوثائقية قناة الوثائقية

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