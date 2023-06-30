"30 يونيو ثورة إنقاذ مصر".. وثائقي يخلد صمود الشعب في مواجهة حكم الإخوان

عرضت قناة الوثائقية ، الفيلم الوثائقي "30 يونيو .. ثورة إنقاذ مصر"، والذي يتحدث عن صمود الشعب المصري وتحدياته ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الفيديو إن "الاحداث الكبري في حياة كل أمة ليست محض مصادفات ولا لحظات بريق في السماء تلمع ثم تتواره هي محطات عظيمة الاثر وباقية التأثير"، وفي 3 من يونيو 2013 كان يوما فارقا في تاريخ مصر وفارقا في مستقبلها، حيث مضت مصر خلال السنوات التي تالتها تحارب وتبني وتسترد آمنها وتستعيد عافيتها".

كما تضمن تضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع، عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.