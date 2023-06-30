ثورة 30 يونيو.. بطولات شعب ثار على «الإرهابية»

يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو التي قضت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

ونقدم لكم من خلال في التقرير التالي كواليس ما دار في يوم 30 يونيو 2013.

أحداث يوم 30 يونيو:

نظم مجموعة من الشباب المصري القائمين على حركات معارضة للرئيس المخلوع محمد مرسي مظاهرات كان محدد لها منذ أسابيع من تاريخ 30 يونيو، حيث طالبوا برحيل محمد مرسي الذي تولى حكم البلاد.

شهد اليوم الأول من التظاهرات وقوع قتلى وجرحى، وحرق المتظاهرون مقر جماعة الإخوان في المقطم بالقاهرة.

وفي عصر اليوم التالي الموافق 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا بمهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، حيث ذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة، ستقوم القوات المسلحة بالإعلان عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

وفي ذلك اليوم، استقال 5 وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، كما استقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، حيث أوضح أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة.

كما قدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة، كما ذكرت بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو أنها تعترض على ذلك البيان.

في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ومن هنا استطاع الشعب المصري أن يتخلص من حكم الإخوان المستبد.