إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوال 9 سنوات إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة "تنمية قناة السويس" ما تحققت هذه الإنجازات.

انجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عام

خلال العام المالي المنصرم أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية كالتالي:



• 46 مشروع حاصل على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروع ب 1.2 مليار دولار و31 مشروع ب 2.4 مليار جنيه.

• 43 مشروع حاصل على موافقات مبدئية 13 مشروع باستثمارات 1.6 مليار دولار و30 مشروع بنحو 3 مليار جنيه.

• 54 شركة تم تأسيسها بالمنطقة 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار و42 شركة بنحو 989 مليون جنيه.

• أصدرت المنطقة الاقتصادية 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها.



• جاري الانتهاء من التفاوض على 18 مشروع وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين.

• تم التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار توفر 2000 فرصة عمل.

وعن تعاقدات ومشروعات الموانئ التابعة:



هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 واجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات والتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية سواء بالموانئ أو المناطق الصناعية:

مشروعات ميناء شرق بورسعيد

• منطقة لوجيستية متكاملة لعمليات القيمة المضافة لتحالف رووتس-روزا جرينز على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار للمرحلة الأولى.

• محطة تداول الحاويات الثانية امتداد محطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات بطول 955 متر للرصيف وساحة 510 ألف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار.

• محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، لرصيف 900 متر وساحة 380 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار.

• جاري التفاوض على محطة متعددة الأغراض ثانية بطول رصيف 1500 متر.

مشروعات ميناء السخنة

• محطة تداول الحاويات مع تحالف هاتشسون وCOSCO وCMA بطول رصيف 2600 متر منقسمة على 1200 متر مرحلة أولى و1400 متر مرحلة ثانية بإجمالي مساحة للمحطة 1.5 مليون متر مربع باستثمارات 600 مليون دولار.

• جاري التفاوض على محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 710 متر.

• جاري التفاوض على محطة الرحلات البحرية بطول رصيف 684 متر.

• جاري التفاوض على محطة صب سائل وجاف برصيف طول 1180 متر.

