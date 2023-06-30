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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مهندس في حادث تصادم بالفيوم

جثة
جثة

لقي مهندس مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص، بطريق شكشوك السياحي وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من قسم شرطه ابشواي يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى على طريق شكشوك السياحي باتجاه بحيرة قارون.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص  بسيارة ملاكي يقودها مهندس  " باسم هاشم " 30 سنة أثناء وقوف السيارة الثانية على يمين الطريق وعقب نزول قائدها من السيارة اصطدمت به السيارة الميكروباص مما أودت بحياته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى الجهات الامنيه لمباشرة التحقيقات.

مصرع مهندس حادث تصادم بطريق شكشوك الفيوم

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