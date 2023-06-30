تفاصيل اليوم الثالث من المؤتمر التكويني الإيبارشي لخدام الإيبارشية البطريركية

أقيمت فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الإيبارشي الرابع، لخدام الإيبارشية البطريركية، الذي يقام ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد الرسل (عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس هامتا الرسل)، أعقبها ورشة عمل حول بعنوان "كيف نساهم بالمشاركة في قرارات الكنيسة".

و تضمن اليوم الثالث من المؤتمر التكويني الإيبارشي الرابع أيضًا، بعض الترانيم الروحية، بقيادة عدد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية، و تلا ذلك، محاضرة اليوم، قدمتها الأخت ماريام عبد الملاك، الخادمة والمدربة في مجال المشورة، بعنوان "موهبة المشورة في مجال الخدمة من الجانب التنموي".

وعقب ذلك، أقيمت حفلة السمر، التي قام بإعدادها جميع المجموعات المشاركة، بالمؤتمر. وانتهى اليوم بفقرة حرة، والصلاة الختامية.

جدير بالذكر أن لجنة المؤتمر، حرصت على تخصيص أوقاتًا عدة للفقرات الحرة، من أجل التأكيد على أهمية التعارف المتبادل بين الخدام المشاركين، بالمؤتمر، وذلك في إطار حياة المشاركة.

تأتي فعاليات المؤتمر تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة.