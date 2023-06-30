ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل اليوم الثالث من المؤتمر التكويني الإيبارشي لخدام الإيبارشية البطريركية

كنيسة
كنيسة

أقيمت فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الإيبارشي الرابع، لخدام الإيبارشية البطريركية، الذي يقام  ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد الرسل (عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس هامتا الرسل)، أعقبها ورشة عمل حول بعنوان "كيف نساهم بالمشاركة في قرارات الكنيسة".

و تضمن اليوم الثالث من المؤتمر التكويني الإيبارشي الرابع أيضًا، بعض الترانيم الروحية، بقيادة عدد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية، و تلا ذلك، محاضرة اليوم، قدمتها الأخت ماريام عبد الملاك، الخادمة والمدربة في مجال المشورة، بعنوان "موهبة المشورة في مجال الخدمة من الجانب التنموي".

وعقب ذلك، أقيمت حفلة السمر، التي قام بإعدادها جميع المجموعات المشاركة، بالمؤتمر. وانتهى اليوم بفقرة حرة، والصلاة الختامية.

جدير بالذكر أن لجنة المؤتمر، حرصت على تخصيص أوقاتًا عدة للفقرات الحرة، من أجل التأكيد على أهمية التعارف المتبادل بين الخدام المشاركين، بالمؤتمر، وذلك في إطار حياة المشاركة.

تأتي فعاليات المؤتمر تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة.

الآباء الكهنة الأب يونان شحاتة الإيبارشية البطريركية الترانيم الروحية التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية التعلي البطريركية الترا البط البطريرك إله الالهي

الأكثر قراءة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

وثائقى "ثورة إنقاذ مصر".. إجهاض مخطط "الإرهابية" ضد مؤسسات الدولة

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

نشاط لوجيستي.. "اقتصادية قناة السويس" تستقبل عشرات الرحلات السياحية

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟