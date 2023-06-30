فى 10 سنوات.. زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15 ألف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

وأكدت فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 10 سنوات فى عهد الرئيس السيسي، أنه تم تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر واضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الاسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد، كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 5 محافظات بإجمالي عدد 112,500 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على عدد 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.

وأكدت أنه تم تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات، كما تم تنفيذ 160 لقاء جماهيري بإجمالي عدد مليون مستفيد، تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة ( جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الاسرية الإيجابية ) إستفاد منها عدد 875215 مستفيد.



برنامج التربية الاسرية الايجابية

أكدت أنه تم العمل على عدة عوامل وهى:-

-استحداث بحث تكوينى حول اساليب التربية الاسرية لدى اسر تكافل وكرامة.

-اعداد دليل للتربية الاسرية الإيجابية.

-تدريب مدربين لكل من ( 200 أستاذ جامعة بـ 20 محافظة ، 2500 رائدة اجتماعية ، 2250 من مديرى ومشرفى الحضانات)

-ندوات وتوعية الاسرة ( 12000 طالب بالجامعات ، 1,25 مليون جلسة توعوية لاسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة ، 500 الف من اسر الاطفال بالحضانات ).

مودة

وأكدت أن عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية تخطى 4,6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون، كما أن 582,165 شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغ عدد مشاهدة الحملة الاعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي 25 مليون مشاهدة.