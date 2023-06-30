النائب عمرو عكاشة: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن 30 يونيو أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء وأثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للحفاظ على وطنهم.

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، لافتاً إلى أن ثورة 30 يونيو لم تحرز فقط نجاحاً ملموساً على أرض مصر وحدها وإنما نجحت في انتشال العالم العربي من فوضى عارمة وتقسيم معد مسبقاً من دول الشر ويُنفق عليه مليارات الدولارات.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية نجحت في تحقيق جميع أهدافها وحافظت على الهوية المصرية والتفاف الشعب المصري وحرصه على تراب وطنه، مشيراً إلى أهمية الدور الوطني الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبته وإرادته.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس السيسي خلال خطابه صباح اليوم في ذكرى ثورة 30 يونيو أن للتاريخ أياماً لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

وتابع الرئيس السيسي أن الشعب المصري أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا عادة وحدة الوطن .