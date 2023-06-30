ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو عكاشة: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن 30 يونيو أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء وأثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للحفاظ على وطنهم.

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، لافتاً إلى أن ثورة 30 يونيو لم تحرز فقط نجاحاً ملموساً على أرض مصر وحدها وإنما نجحت في انتشال العالم العربي من فوضى عارمة وتقسيم معد مسبقاً من دول الشر ويُنفق عليه مليارات الدولارات.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية  نجحت في تحقيق جميع أهدافها وحافظت على الهوية المصرية والتفاف الشعب المصري وحرصه على تراب وطنه، مشيراً إلى أهمية الدور الوطني الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها  لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبته وإرادته.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بكلمة  الرئيس السيسي خلال خطابه صباح اليوم في ذكرى ثورة 30 يونيو أن للتاريخ أياماً لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

وتابع الرئيس السيسي أن الشعب المصري أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا عادة وحدة الوطن .

ثورة 30 يونيو عضو مجلس الشيوخ كلمة الرئيس السيسي النائب عمرو عكاشة انتصار الهوية القوات المسلحة المصرية

الأكثر قراءة

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

في ذكري 30 يونيو.. تطبيق التحول الرقمي بمناهج "التعليم"

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

هبوط أرضي بجوار مستشفى المبرة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟