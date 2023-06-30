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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة

2 كفاية
2 كفاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع  "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق في 9 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين".

وأكدت أن 425 ألف سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ولفتت إلى أن 325 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية، مشيرة إلى تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).

وأوضحت أن 56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال اللاتى حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات (بني سويف– المنيا– أسيوط–سوهاج– الدقهلية) بحملة بالوعى مصر بتتغير للأفضل.

وأشارت إلى تنفيذ 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا وكذلك المتابعة أثناء تفشى جائحة كورونا، كما تم رفع وبناء قدرات 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادرا طبيا، 300 كادر مالى  على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

التضامن الاجتماعي التضامن السيدات والأطفال الرئيس عبد الفتاح الصحة الإنجابية

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