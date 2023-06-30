ضبط 54947 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 54947 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 32566 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1233 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 18 مخالفة موقف عشوائى.

- 17 مخالفة شروط التراخيص.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.